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Minik Evrim soruşturmasında flaş gelişme

Minik Evrim soruşturmasında flaş gelişme

Tokat'ta 12 gün önce kaybolan ve arama çalışmaları süren Evrim ile ilgili anne, baba ve amcası gözaltına alındı. İfadesi alınan Evrim'in amcası Niyazi Atış serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 21:51 - Güncelleme: 22-07-2018 21:51

TOKAT’ta 12 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’in gözaltına alınan amcası serbest bırakılırken, babayla annesinin sorgu işlemleri devam ediyor. Amca Atış "Söyleyecek bir şeyim yok. Biz de arıyoruz, bizi de çağırdılar ifadeye geldik. Anne ve babadan bilgim yok. Bana hiçbir bilgi verilmedi" ifadelerini kullandı.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında annesi Dilek Atış’ın 10 Temmuz'da çadırda bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğunu söylediği Evrim Atış'ı arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanamazken anne, baba ve amca gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan Evrim'in amcası Niyazi Atış serbest bırakıldı.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Atış, İl Jandarma Komutanlığından çıkışında basın mensuplarınını soruları üzerine, "Söyleyecek bir şeyim yok. Biz de arıyoruz, bizi de çağırdılar ifadeye geldik. Anne ve babadan bilgim yok. Bana hiçbir bilgi verilmedi" diye cevap verdi.

Niyazi Atış, bir yakının arabasıyla jandarmadan ayrıldı.

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