Minik Evrim her yerde aranıyor!

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış'ın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı ancak döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın (3) bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara köylüler de destek veriyor.