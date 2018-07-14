Minik Evrim her yerde aranıyor!

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış'ın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı ancak döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın (3) bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara köylüler de destek veriyor.
Çalışmalarda, Ankara'dan gönderilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği "Mavi"den yararlanılıyor. Ayrıca Samsun AFAD Müdürlüğünden gelen "Abrek", "Mali" ve "Chi Chi" isimli arama köpekleri de çalışmalarda kullanılıyor. Küçük çocuk, 10 Temmuz'da Yenisu Köyü yaylasında hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.
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