Minibüste dayak yiyen engelli genç için yeni gelişme

Geçtiğimiz hafta çıkan haberler herkesi şoke etmişti. Adana'da minibüste dayak yiyen Agit Acun artık duyabiliyor. Engelli olan Agit Acun işitme cihazı sayesinde duymaya başladı.

11 Ocak'ta bindiği dolmuşta 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Çukurova Üniversitesi'nde okuyan İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), Eğitim Fakültesi öğrencisi İsmail Kaçmaz (21) ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğrencisi Ahmet Bedir'i (20) yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından 'birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra Müge Anlı'nın programına çıkan Agit Acun ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

AGİT ACUN ARTIK DUYUYOR Müge Anlı programına katılan Agit Acun işitme cihazı sayesinde artık duyabiliyor. 20 yaşında olan Agit üniversite sınavlarına girecek.