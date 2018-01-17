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Minibüste dayak yiyen engelli genç için yeni gelişme

Minibüste dayak yiyen engelli genç için yeni gelişme

ADANA'da bindiği minibüste şiddete uğrayan Agit Acun ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Doğuştan duyma ve konuşma engeli olan Agit Acun yaşadığı zor dönemin ardından işitme cihazının verilmesiyle birlikte artık duyup konuşabilecek. Agit Acun ile ilgili tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 10:27 - Güncelleme: 17-01-2018 10:27

Geçtiğimiz hafta çıkan haberler herkesi şoke etmişti. Adana'da minibüste dayak yiyen Agit Acun artık duyabiliyor. Engelli olan Agit Acun işitme cihazı sayesinde duymaya başladı.

11 Ocak'ta bindiği dolmuşta 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Çukurova Üniversitesi'nde okuyan İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), Eğitim Fakültesi öğrencisi İsmail Kaçmaz (21) ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğrencisi Ahmet Bedir'i (20) yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından 'birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra Müge Anlı'nın programına çıkan Agit Acun ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

AGİT ACUN ARTIK DUYUYOR Müge Anlı programına katılan Agit Acun işitme cihazı sayesinde artık duyabiliyor. 20 yaşında olan Agit üniversite sınavlarına girecek. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mniksek 17 Ocak 2018 12:01 SON HABERLER AGİT ACUN İÇİN SEVİNDİRİCİ, FAKAT O CANİLER BİR KAÇ AY SONRA SERBEST KALIRLARSA AGİT E YAZIK OLUR, O CANİLER CEZALARINI FAZLASI İLE ÇEKSİNLER...

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