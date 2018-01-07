Mini etekli Rus kediciğin delişmen dansı....

Kendi televizyon kanalında yaptığı program ile adından söz ettiren Adnan Oktar, sık sık kediciklerini önünde oynatıp eğleniyor. Kedicikler ise kendilerini Adnan Oktar'a beğendirmek isterken dans şovlarında sınırları zorluyorlar. A9 kanalındaki Adnan Oktarlı oryantal şovda bunun son örneği yaşandı. Mini eteği ile Adnan Oktar'ın karşısına geçen Rus kedicik, kendini beğendirmek için kıvırdıkça kıvırdı.İşte Adnan Oktar ve kediciklerinin geldiği son nokta...

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