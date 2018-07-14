Mini etekli kızı görüp otobüsü karakola çektirdi

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören Kazakistan uyruklu kız öğrenci, dün Mehmet Alipaşa Mahallesi’nde halk otobüsüne binerek sürücünün arkasındaki yolcu koltuğuna oturdu. Daha sonra otobüse binen Mehmet T.’yi gören, kızın arkasındaki koltukta oturan yolcular, yerlerinden kalkarak yaşlı adama yer vermek istedi. Mehmet T. ise yolcuları geri çevirerek, otobüsün arkasında bulunan tek kişilik koltuğa oturdu.

Kısa bir süre sonra yerinden kalkan Mehmet T.,ÿhalk otobüsü sürücü Özgür Sert’in yanına gitti. Mehmet T., sürücüye, "Bu arabayı doğru polis karakolunun önüne çekeceksin" derken, Sert, "Ne oldu, hayırdır?" diye sordu. Mehmet T. ise "Sen bu arkandaki insanlarla, genç kızlarla bu arabayla kaza yaparsın? Böyle olmaz" dedi. Sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken, yaşlı adam koltuğuna dönüp tepkisine devam etti. Mehmet T., sürücüye bu kez, "Sen daha bir şey görmüyorsan bir hiçsin yani" derken, şoför ise "Ne görüyorsun?" diye sordu. Mehmet T., "Ben bu durumdan şikayetçiyim. Arabadan da şikayetçiyim" karşılığını verdi.

ARACI KARAKOLUN ÖNÜNE ÇEKTİ Mehmet T.’ye tepki gösteren sürücü Özgür Sert, aracı polisi merkezine doğru yönlendirdi. Bu sırada bazı yolcular, yaşlı adama yaptığının ayıp olduğunu söyledi. Sert, otobüsü polis merkezinin önünde durdurdu ve polisleri çağırdı. Mehmet T., araca binen polise, "Ben bu durumdan davacıyım. Bu kaptandan da davacıyım. Genç kızların burada böyle oturmaları bu arabanın kaza yapmasına sebep. Bu kadar ucuz değil ya" dedi. Polis ise Mehmet T.’ye, insan hak ve hürriyetlerini hatırlatarak, "Buna biz karışamayız" yanıtını verdi. Buna rağmen Mehmet T., "Olmaz böyle bir şey" diye tepkisini sürdürdü.

POLİS UYARDI Otobüs sürücüsü Özgür Sert şikayetçiÿolduğunu belirtirken, polis başka şikayetçi ve tanıklık etmek isteyen olup olmadığını sordu. Polis, karakola götürdüğü Mehmet T.’ye Türkiye’nin özgür bir ülke olduğunu belirtirken, tanıklık yapmak isteyenler de içeriÿgitti. Mehmet T.’nin söyledikleri nedeniyle büyük üzüntü yaşayan genç kız da araçtan inerek karakola gitti. Polis merkezinde taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Olayın ardından yolcuları alan sürücü, seferine devam etti.