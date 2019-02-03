Mine Tugay estetik harikası çıktı! Herkes onu doğal güzel sanıyordu

Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın estetik yaptırmadan önceki görüntülerini paylaşınca sosyal medyada gündemine oturdu. 40 yaşındaki oyuncunun doğal bir güzelliği olduğunu düşünen takipçileri, estetiksiz fotoğraflarını görünce şaşkına döndü.

Mine Tugay estetik harikası çıktı! Herkes onu doğal güzel sanıyordu

Aliye dizisinde adını duyuran ve Star TV'de yayınlanan Medcezir dizisiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşmayı başaran güzel oyuncu Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. 40 yaşındaki oyuncunun doğal bir güzelliği olduğunu düşünen takipçileri, estetiksiz fotoğrafları görünce şaşkına döndü.

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Mine Tugay estetik harikası çıktı! Herkes onu doğal güzel sanıyordu

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları yüz binlerce beğeni alan Mine Tugay'ın, oyunculuğundan ziyade güzelliğine hayran olan kişiler bulunuyor. Zarif duruşu, kusursuz fiziği ve kibar yüz hatlarıyla kadın - erkek demeden herkesin beğenisini kazanan Tugay, estetiksiz görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başardı.

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Mine Tugay estetik harikası çıktı! Herkes onu doğal güzel sanıyordu

Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu fotoğraf, Mine Tugay'ın takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Zamanında, "Bir insan estetiksiz de bu kadar güzel olabiliyormuş" yorumları yapılan Tugay'ın takipçileri, "Ben bu kadını doğal sanıyordum, hayal kırıklığına uğradım" şeklinde yorumlar yaptı.

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Mine Tugay estetik harikası çıktı! Herkes onu doğal güzel sanıyordu

Peki bir anda güzelliğiyle adından söz ettirmeye başlayan Mine Tugay kimdir? Mine Tugay, 1978 yılında subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi. Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı.

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