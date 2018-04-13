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Minareye çıkıp ateş açan adam için ilginç karar!

Minareye çıkıp ateş açan adam için ilginç karar!

Bursa'da dün elinde pompalı tüfekle çıktığı caminin minaresinde dört saat boyunca rastgele ateş edip tehditler yağdıran şüpheli Murat T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 15:37 - Güncelleme: 13-04-2018 15:37

Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Kuba Camisi'nin minaresine dün akşam saatlerinde çıkan Murat T. ruhsatsız pompalı tüfek ile çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Borcu olan ve taahhüdü ihlal iddiasıyla hakkında mahkeme tarafından 5 ay hapis cezası verildiği öğrenilen Murat T., intihar edeceğini söyledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve özel harekât ekibinin de destek verdiği operasyon için olay yerine müzakereci polisler gelmişti. 4 saat süren ikna gayretleri sonunda Murat T. minareden indirildi. Olay yerine gelen ambulansta sakinleştirici iğne yapılan Murat T. hakkında, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'intihara teşebbüs etmek' suçlarından işlem yapıldı.

Pompalı tüfekle minareye çıktı: Özel harekat alarma geçti!Pompalı tüfekle minareye çıktı: Özel harekat alarma geçti!Pompalı tüfekle minareye çıktı: Özel harekat alarma geçti!Pompalı tüfekle minareye çıktı: Özel harekat alarma geçti!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

SERBEST KALDI

Borcu nedeniyle verilen hapis cezasına itiraz edeceğini söyleyen Murat T. daha sonra Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • TC1071 13 Nisan 2018 16:41 suç var ama ceza yok...hayret ozaman herkes kendi ceza sistemini uygulasın...

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