Mina'nın nişanlısıyla son konuşması ortaya çıktı!

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Uçakta işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı ile vardı. Mina Başaran'ın 14 Nisan'da düğünü olduğu öğrenildi. Özel jette, 8 genç kızla birlikte 3 de mürettabat vardı. Mina Başaran'ın jete binmeden önce nişanlısını aradığı ve "Aşkım 5 saat sonra yanındayım." dediği ortaya çıktı.

''AŞKIM 5 SAAT SONRA YANINDAYIM''

Mina Başaran (28), 6 yıldır iş adamı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim'de Soho House'da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılacaktı. Posta'da yer alan habere göre Mina'nın Dubai'den uçağa binmeden 16.30'da Murat Gezer'i arayıp "Aşkım 5 saat sonra yanındayım" dediği öğrenildi.

"İNANMIYORUM, MİNA GELECEK"

Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı'na gidecekti. Acı haberi aldığından beri Mina'nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer'in sürekli "İnanmıyorum. Mina gelecek" diye ağladığı öğrenildi.

ANNE İRAN'A GİTTİ

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde anne Beril Başaran kızının cenazesini almak için İran'a gittiğini yazdı. Yazı şöyle: Önümüzdeki ay kızlarının mürüvvetini görmeye hazırlanırken, İran'dan gelen feci kaza haberi ile sarsılan Hüseyin-Beril Başaran çiftinin Kemer Country'deki evlerinin kapısı dün hiç kapanmamış. Mina'nın yedi arkadaşının ailesi de, taziyeleri Başaran çiftinin Kemer Country'deki evinde kabul etmiş. Orada oturan bir arkadaşım, yüzlerce kişinin eve girip çıktığını söyledi. Anne Beril Başaran, sabah ilk tarifeli uçakla İran'a gitmiş. Beril Hanım eşine; "Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim. Sen burada kal" demiş. Fakat Beril Hanım'ın kızını alamadan geri döndüğünü öğrendim. Beril Hanım'a yasal işlemler ve prosedürlerin birkaç gün sürebileceği ve ondan sonra kızının cenazesini alabileceği söylenince, sabah gittiği İran'dan akşam uçağıyla geri dönmek zorunda kalmış.