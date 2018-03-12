Mina Başaran'ın son röportajı ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi.

Mina Başaran son röportajlarından birini Habertürk TV’de HT Kulüp programında vermişti. Feci kazada kızını kaybeden Hüseyin Başaran görüntülerde yaptıkları bir tekneyi anlatırken, Mina Başaran'da objektiflere yansıyor. Yine Mina Başaran rezidans projesinin lansmanında görüntülenmişti. Başaran burada, "Kadıköy'e yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz" demişti.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mina Başaran 28 yaşındadır. 14 Nisan 2018 tarihinde Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile evlenecek olan Mina Başaran Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü.

Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun. Hostesin ismi Eda Uslu. Beril Gebeş Melike Kuvvet hayatını kaybetti.

Aslen Trabzonlu olan Başaran hayat dolu olan hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekmekteydi.

Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından resmi olarak da açıklandı. Bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

  • Magazin 12 Mart 2018 08:08
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