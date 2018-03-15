Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...

İran'daki uçak kazasında ölen Mina Başaran ile 2 arkadaşı için cenaze töreni Ataköy 5. kısım camiinde kılındı. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ile arkadaşı Burcu Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı'nın cenaze töreninden objektiflere yansıyan görüntüsü yürek sızlattı. Murat Gezer ile Sinan Urfalı cenazeleri musalla taşına son veda için koyduklarında yıkıldılar.