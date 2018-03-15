Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...

Mina Başaran'ın cenaze töreninde nişanlısı Murat Gezer ve Mina'nın arkadaşı Burcu Gündoğar'ın eşi Sinan Urfalı'nın yıkıldıkları bir an vardı. O da sevdiklerinin cenazelerini musalla taşına koydukları andı. İşte Murat Gezer ve Sinan Urfalı'nın en zor anları;

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...

İran'daki uçak kazasında ölen Mina Başaran ile 2 arkadaşı için cenaze töreni Ataköy 5. kısım camiinde kılındı. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ile arkadaşı Burcu Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı'nın cenaze töreninden objektiflere yansıyan görüntüsü yürek sızlattı. Murat Gezer ile Sinan Urfalı cenazeleri musalla taşına son veda için koyduklarında yıkıldılar.

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Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...

Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Camisi'ne sevdiklerinin omuzlarında getirildi. Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı, eşinin tabutuna taşıyan isimlerden biriydi.

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Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...

Murat Gezer nişanlısı Mina Başaran'ın tabutunu musalla taşına yerleştirirken Sinan Urfalı'da karısı Burcu Gündoğan Urfalı'nın naaşını onun yanına koydu. Murat Gezer ve Sinan Urfalı musalla taşının başında birbirlerine sarılıp teselli etmeye çalıştılar.

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Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...

Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Baş sağlığı mesajlarını kabul eden Beril Başaran evladını uğurlamanın acısını yaşıyordu.

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