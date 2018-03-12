Mina Başaran'a yapılan çirkin yorumlara ünlü isimlerden tepki !

Dün İran'da bir Türk uçağının düstüğü haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Kazanın ardından sosyal medyada Mina Başaran hakkında birçok çirkin yorum yapıldı. Ünlü isimler yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi. İşte o tepkiler...

Mina Başaran'a yapılan çirkin yorumlara ünlü isimlerden tepki !

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düşen uçak gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın detayları ortaya çıktıkça yankıları da artmaya başlayan kazada hayatını kaybedenler arasında Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran da vardı. Bu detay gündeme bomba gibi düştü. Bekarlığa veda partisi dönüşü İran'ın güneyinde düşen uçakta Başaran Holding'in tek varisi Mina Başaran'la birlikte 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından sosyal medyada hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili birçok çirkin yorum yapıldı. Sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara tüm Türkiye tepki gösterdi.

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Mina Başaran'a yapılan çirkin yorumlara ünlü isimlerden tepki !

Hande Doğandemir: "Bugünkü üzücü uçak kazasıyla ilgili öyle yorumlar okudum ki insanlığımdan utandım. Böyle acı bir olayda bile nasıl bu kadar acımasız, vicdansız ve kalpsiz olabilirsiniz... Hiç tanımadığınız insanlara karşı bu kadar kin ve nefret dolu olmanın ağırlığını nasıl taşıyorsunuz? Sadece bu olay değil sosyal medyada ulaşabilmenin verdiği cesaretle kustuğunuz nefretiniz, yaptığınız psikolojik şiddet hiç mi vicdanınızı rahatsız etmiyor, hiç mi gece yastığa başınızı koyduğunuzda içinizi bir huzursuzluk kaplamıyor.. Ben bu sevgisizliği düşündükçe uyuyamıyorum."

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Mina Başaran'a yapılan çirkin yorumlara ünlü isimlerden tepki !

Sunay Akın: Uçak kazasında hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum... Ruhları şad olsun kardeşlerimin... (Bu paylaşımın altına bir şey yazmak yok!.. Sizleri, bu üzücü haber sonrasında insan hayatına ve evlat acısına saygı göstermeyen paylaşımlardan dolayı bir dakikalık "kaygı" duruşuna davet ediyorum!)

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Mina Başaran'a yapılan çirkin yorumlara ünlü isimlerden tepki !

Can Yılmaz: Düşen uçak ile ilgili sosyal medyada yazılanlara bakınca anlaşılıyor ki, çürümüşüz biz, acınacak haldeyiz...

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