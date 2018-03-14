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Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazesi getirildi mi? Flaş gelişme

Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazesi getirildi mi? Flaş gelişme

İRAN'da düşen Başaran Holding'e ait jette Mina Başaran ve arkadaşları pilotlar yaşamını yitirmişti. Resmi işlemlerin ardından Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazeleri bugün Türkiye'ye getirildi. Gelen cenaze sayısı 10 olurken Beril Gebeş'in naaşının kayıp olduğu bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 10:25 - Güncelleme: 14-03-2018 10:40

İRAN'da pazar günü düşen ve Mina Başaran ile birlikte 11 kadının hayatını kaybettiği Başaran Holding'e ait jetle ilgili son dakika gelişmesi var. Mina Başaran ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri bugün Türkiye'ye getirildi. Cenazeler askeri uçakla önce Diyarbakır'a getirildi ardından İstanbul'a nakledilecek.

CENAZELERDEN BİRİ EKSİK : Başaran Holding jetindeki kazada toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün Türkiye'ye getirilen cenaze sayısı 10 oldu.

Getirilen cenazeler Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'ya ait. Pilot Beril Gebeş'in naaşı ise yok.

PİLOT BERİL GEBEŞ'E NE OLDU

İran Adli Tıp Kurumu, hayatını kaybeden kadınlar üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu belirlemişti. Beril Gebeş'in naaşı ise kayıptı.

Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" ifadelerine yer verildi.

Bugün 10 kişinin cenazesi Türkiye'ye nakledilirken Beril Gebeş'in cenazesinin daha sonra Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

MİNA BAŞARAN KİMİN KIZI :  Mina Başaran yat ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Başaran Holdingin sahibi Hüseyin Başaran'ın kızıydı. Hüseyin Başaran ve eşi Beril Başaran'ın iki çocukları vardı. Biri kazada yaşamını yitiren kızları Mina Başaran diğeri de oğulları Can Başaran... Hüseyin Başaran geçen yıl açtığı bir binaya kızı Mina'nın adını vermişti.

Cenazelerin İstanbul'a getirilmesinin ardından Mina Başaran'ın cenaze töreni duyurulacak. Uçak kazasında yaşamını yitiren arkadaşlarının cenazeleri de memleketlerinde toprağa verilecek.

İran'da düşen jetle ilgili bomba iddia! Pilot kayıp...

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