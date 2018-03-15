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Mina Başaran ve arkadaşlarının cenaze törenleri ne zaman?

Mina Başaran ve arkadaşlarının cenaze törenleri ne zaman?

İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybeden Mina Başaran ve 7 arkadaşının cenazeleri bugün Türkiye'ye getirildi. Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Cami'nden kaldırılacak.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 20:29 - Güncelleme: 15-03-2018 10:58

İran'da düşen Başaran Holding’e ait jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri dün askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Genel Havacılık Terminalinde aileler cenazeleri teslim aldı. Mina Başaran’ın cenazesi nişanlısı Murat Gezer tarafından karşılandı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İran’da yapılan DNA testleriyle ailelerden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. İşlemler sürerken aileler Adli Tıp Kurumu önünde bekledi. Birbirlerine sarılarak destek verdi.

CENAZE DETAYLARINI DEDESİ AÇIKLADI

Mina Başaran’ın dedesi Nuri Berkay, çok üzgün olduklarını söyleyip cenazeyle ilgili bilgi verdi. Aileler olarak karar aldıklarını belirten acılı dede, torunu Mina’nın cenazesinin arkadaşları Nuran Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı ile birlikte Ataköy 5. Kısım Cami'nden kaldırılacağını söyledi. Her üç cenaze de Edirnekapı Mezarlığı’da toprağa verilecek.

İran'daki jet kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Türkiye'de

PİLOT’UN CENAZESİ KONYA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Hayli bitkin olduğu gözlenen Hüseyin Başaran da Adli Tıp Kurumu'na gelerek kızının cenazesini teslim aldı.

Uçağın pilotu Melike Kuvvet’in cenazesi ailesi tarafından Konya’ya götürüldü. Kabin görevlisi Eda Uslu’nun cenazesi de kendisi gibi kabin görevlisi olan kardeşi Ela Uslu tarafından teslim alındı. Uslu’nun cenazesi Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Cami'nden kaldırılıp Esenyurt’ta toprağa verilecek. Zeynep Çoşkun’un cenazesi de ailesi tarafından Bursa’ya götürüldü. 

Liana Hananel ve Jasmin Baruh Siloni için Türkiye Musevi Cemaati Lideri Hahambaşı İsak Haleva da adli tıp kurumuna geldi. Jasmin Baruh Simone, Liana Hananel yarın Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ayşe And’ın cenazesi Zincirlikuyu’da toprağa verilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 14 Mart 2018 22:50 Bakınız bu hanım kızlarmız da düşerek hayatını kaybetti. Birde şu habere bakın: "BOLU’nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan ve ailesinin hayvanlarına çobanlık yapan 15 yaşındaki Mehmet Bağatır isimli genç, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan Dokumacı Kanyonu'na düşerek hayatını kaybetti." Allah' ın hikmetine sual olmaz.

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