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Mimar Sinan'ın ustalık eseri hangi cami HADİ 5 Kasım cevabı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri hangi cami HADİ 5 Kasım cevabı

Mimarsinan'ın ustalık eserimdir dediği cami hangisi sorusu 5 Kasım HADİ sorusu olarak kullanıcılara soruldu. UNESCO'nun kültürel eser listesine giren Selimiye Camisi Edirne'de bulunuyor. Mimar Sinan'ın kalfalıktan ustalığı terfi ettiği Selimiye Camisi hakkında merak edilenler ve özellikleri neler?

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 16:25 - Güncelleme: 05-11-2018 16:25

Mimar Sinan Osmanlı tarihinde çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak nitelendirdiği dönemlerde birçok esere hayat vermiştir. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi ise buna bir örnektedir. Edirne'de inşaa ettiği ustalık eseri, UNESCO'nun kültürel eser listesine girmiştir. İşte, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi hakkında bazı bilgiler...

Mimar Sinan Osmanlı tarihinde çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak nitelendirdiği dönemlerde birçok esere hayat vermiştir. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi ise buna bir örnektedir. Edirne'de inşaa ettiği ustalık eseri, UNESCO'nun kültürel eser listesine girmiştir. 

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak bilinen Selimiye Camisi, 2011 yılında UNESCO'nun kültürel eser listesinde yerini almıştır. Mimar Sinan'ın tasarladığı Selimiye Camisi, yapısıyla birçok ilki de içerisinde barındırıyor.

UNESCO'nun 2011'de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan Selimiye Camisi, barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çekiyor. Türk-İslam sanatının zirvesi, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, bünyesinde birçok ilki barındırıyor.

Mimarlık biliminin çözmekte güçlük çektiği 8 sütuna dayalı kasnak tekniğiyle tek kubbe şeklindeki cami, bir kalem şeklinde semaya uzanan ve Delhi'deki Kutb-Minar'dan sonra en yüksek minare özelliğini taşıyan 85 metrelik minareleri, hünkar mahfili, mermer kaplı minberi, çinileriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

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