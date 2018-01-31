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Mimar Selim Yuhay'ın Ekip Şahane programı yayından kalkıyor şok iddia

Mimar Selim Yuhay'ın Ekip Şahane programı yayından kalkıyor şok iddia

Kanal D'den TV8'e transfer olan ancak reytinglerde iyi gitmeyen ve Kanal D'ye geri dönen Mimar Selim lakaplı Selim Yuhay ve Nergis Kumbasar'ın sunduğu Ekip Şahane programı yayından kaldırılıyor. Ekip Şahane final yapıyor nedeni ise düşük reytingler.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 12:58 - Güncelleme: 31-01-2018 12:58

Gitti geldi ama olmayınca olmuyor. Mimar Selim olarak bilinen Selim Yuhay, Kanal D ekranların programa ilk başladığında herkes onu izliyordu. Ardından TV 8'e transfer oldu ama adeta yere çakıldı. Son olarak ise evine yani Kanal D ekranlarına geri döndü. Bu kez yanında Nergis Kumabasar vardı. Ancak olmadı. Mimar Selim ve Nergis Kumbasar'ın sunduğu Ekip Şahane programı yayından kaldırılıyor. Detaylar ise haberimizin devamında...

MİMAR SELİM'İN GERİ DÖNÜŞÜ İŞE YARAMADI; Mimar Selim Yuhay ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın sunduğu 'Ekip Şahane' programı bu hafta ekranlara veda ediyor. Daha önce bildiğiniz üzere Mimar Selim ve ekibi Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'e transfer olmuştu.

Yapımını Provizyon Medya’nın üstlendiği hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Ekip Şahane’ programında, usta ellerin tasarımı ile yenilenen evler büyük değişime uğruyordu.

Düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırılacak olan ‘Ekip Şahane’ programı beklenileni karşılayamadı. Hafta içi her gün yayınlanan program bu hafta cuma günü son kez ekranlara gelecek.

Kanal D tek tek bileti kesiyor fiyasko oldu final yapıyor!Kanal D tek tek bileti kesiyor fiyasko oldu final yapıyor!Kanal D tek tek bileti kesiyor fiyasko oldu final yapıyor!Kanal D tek tek bileti kesiyor fiyasko oldu final yapıyor!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ahmet 31 Ocak 2018 13:38 Israrla ekip şahane demişsiniz. EVİM ŞAHANE olmasın o.

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