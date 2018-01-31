Mimar Selim Yuhay'ın Ekip Şahane programı yayından kalkıyor şok iddia

Gitti geldi ama olmayınca olmuyor. Mimar Selim olarak bilinen Selim Yuhay, Kanal D ekranların programa ilk başladığında herkes onu izliyordu. Ardından TV 8'e transfer oldu ama adeta yere çakıldı. Son olarak ise evine yani Kanal D ekranlarına geri döndü. Bu kez yanında Nergis Kumabasar vardı. Ancak olmadı. Mimar Selim ve Nergis Kumbasar'ın sunduğu Ekip Şahane programı yayından kaldırılıyor. Detaylar ise haberimizin devamında...

MİMAR SELİM'İN GERİ DÖNÜŞÜ İŞE YARAMADI; Mimar Selim Yuhay ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın sunduğu 'Ekip Şahane' programı bu hafta ekranlara veda ediyor. Daha önce bildiğiniz üzere Mimar Selim ve ekibi Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'e transfer olmuştu.

Yapımını Provizyon Medya’nın üstlendiği hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Ekip Şahane’ programında, usta ellerin tasarımı ile yenilenen evler büyük değişime uğruyordu.

Düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırılacak olan ‘Ekip Şahane’ programı beklenileni karşılayamadı. Hafta içi her gün yayınlanan program bu hafta cuma günü son kez ekranlara gelecek.

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