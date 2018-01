Mim Kemal Öke şimdi ne yapıyor?

Fakat Öke birden bire kayboldu. Bu kayboluşun ardından ise sıcacık bir sebep vardı; evlat sevgisi.Öke'nin Neva Öke ile olan evliliğinden iki çocuğu olmuştu. Ve küçük çocuğu Nazlı down sendromluydu. Mim Kemal Öke, kızı için her şeyden elini eteğini çekti. Hayatını kızına adadı.Aslında önce kızının farklılığını kabul etmek istemedi. Nazlı'nın down sendromlu olduğunu öğrendiğinde boşanmayı, başka bir ülkeye taşınmayı bile düşündü.