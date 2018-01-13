Mim Kemal Öke şimdi ne yapıyor?

Adını Atatürk'ün doktoru olan dedesi Mim Kemal Öke'den alan ve televizyon sunucusu olarak hatırlanan akademisyen Öke bir dönemin en ünlü ismiydi. Mim Kemal Öke, 1955 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ÖKE, 1973 yılında Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek, Cambridge'de İktisat ve Tarih Fakültelerini bitirdi. Twitter

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Sussex (MA.), Cambridge (M.Phil) ve İstanbul (Ph.D.) üniversitelerinde uluslararası ilişkiler ihtisası yaptı. İhtisas sonrası Birleşmiş Milletler'de görev aldı. Öke, Boğaziçi Üniversitesi’nde 1984'te doçent, 1990'da profesör oldu. Öke genç yaşta çok iş başarmış bir isimdi, çok zekiydi, çok çalışkandı.Üniversitede çalışıyor, roman ve senaryo yazıyor, televizyonda program bile yapıyordu. Onun için 'geleceğin başbakanı' deniliyordu. Twitter

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Fakat Öke birden bire kayboldu. Bu kayboluşun ardından ise sıcacık bir sebep vardı; evlat sevgisi.Öke'nin Neva Öke ile olan evliliğinden iki çocuğu olmuştu. Ve küçük çocuğu Nazlı down sendromluydu. Mim Kemal Öke, kızı için her şeyden elini eteğini çekti. Hayatını kızına adadı.Aslında önce kızının farklılığını kabul etmek istemedi. Nazlı'nın down sendromlu olduğunu öğrendiğinde boşanmayı, başka bir ülkeye taşınmayı bile düşündü. Twitter

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