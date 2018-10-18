Milyonluk araç yolda kaldı görenler şaşkına döndü!

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Levent semtindeki Büyükdere Caddesi'nde bugün çekilen bir fotoğraf büyük şaşkınlık yarattı.

Yolda kalan milyonluk bir Lamborghini'yi iten işçilerin görüntülerini Radyo Trafik Koordinatörü Murat Kazanasmaz, Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Murat Kazanasmas, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü; ''Büyükşehir çalışıyor. İhtiyacınız olduğu her an!''

GÖRENLER ŞAŞIP KALDI

İşçiler muhtemelen arıza yapan aracı yol kenarına doğru itmeye çalışırken, çevredekiler telefonlarına sarıldı. Aracın hemen arkasında bulunan başka bir otomobilden çıkan kol, bu ilginç anı ölümsüzleştirdi. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, onlarca beğeni ve retweet aldı.