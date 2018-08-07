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Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor! O tarihten itibaren ücretli olacak

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor! O tarihten itibaren ücretli olacak

Naylon poşetler artık ücretli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenle kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilecek.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 12:41 - Güncelleme: 07-08-2018 12:41

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, uygulamaya geçiş noktasında AB Direktifi'nde öngörülen geçiş süreleri de esas alınarak zorunlu uygulamanın başlatılması için ilgili sektöre bir yıl geçiş süreci verdi.

Öngörülen plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin düzenleme, gereksiz plastik poşet tüketimi ciddi oranda azaltacak, tüketicileri alışveriş yaparken yanlarında getirebilecekleri tekrar kullanımlık poşet, çanta, tekerlekli alışveriş arabaları kullanımı yönünde teşvik edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanımı her geçen gün artan plastik alışveriş poşetlerinin hızlı bir şekilde çöpe dönüşmesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılarak çevre kirliliğini önemli ölçüde artırması ve mevcut geri dönüşüm oranları çok düşük olduğundan kaynak verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle ücretlendirilecek.

Plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar Bakanlık tarafından 1 Ocak'ta yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde ele alınarak alışveriş poşetleri ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin yönetim sistemine dahil edildi.

Yönetmelik ile tüm dünyada, üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinin kullanımı sonucu oluşan görsel ve çevresel kirliliğin önlenmesi ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu yıl yayımlanan yönetmelikle 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Türkiye'de satış noktalarında ücretsiz verilen plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yaptı.

Bakanlık, uygulamaya geçiş noktasında AB Direktifi'nde öngörülen geçiş süreleri de esas alınarak zorunlu uygulamanın başlatılması için ilgili sektöre bir yıllık geçiş süreci verdi.

Plastik poşet kullanımı ciddi oranda azalacak
Öngörülen plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin düzenleme, gereksiz plastik poşet tüketimi ciddi oranda azaltacak, tüketicileri alışveriş yaparken yanlarında getirebilecekleri tekrar kullanımlık poşet, çanta, tekerlekli alışveriş arabalarının kullanımı yönünde teşvik edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan poşetlerin ücretlendirilmesi konusunda sektör temsilcileri ve ilgili Bakanlık temsilcileriyle hazırlıklar sürdürülüyor.

Tüm satış yerlerinde plastik poşetlerin ücretli olarak temin edilmesine ilişkin uygulama 1 Ocak 2019 tarihinde hayata geçecek.

Kamunun bilinçlendirilmesi, plastik atık miktarında azalma, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi ile oluşacak kaynağın çevre koruma faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

Bu eylem ile 2023 hedefleri doğrultusunda geri kazanım imkanı çok az olan plastik poşet atık miktarının önemli miktarda azaltılması sağlanacak

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • bursa 07 Ağustos 2018 13:21 Çevre için bu milat olsun sakın ertelemeyin.3-5 sanayici para kazanacak diye doğa kirlenmesim

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