Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber bütünleme sınavlarında emsal karar

YaLOVA'da hukuk eğitimi gören 22 yaşındaki Zehra Betül Bulut, üniveriste senatosunun verdiği en fazla 3 dersten başarısız olma sınırını mahkemeye taşıdı.

Bulut gerekçesi ise Anayasa'nın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı ilkesini düzenleyen 10. maddesine aykırı olması. Genç kız avukat ağabeyi Efe Murat Bulut aracılığıyla Bursa 3. İdare Mahkemesine başvurarak yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına hükmederek, bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin alınmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda, 28 Ocak Pazartesi günü yapılacak bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin katılabileceği belirtildi.

HAK SINIRLANAMAZ

Zehra Betül Bulut, Yalova Üniversitesi Yerleşkesi girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Senatonun bütünleme sınavlarıyla ilgili kararı geçen aralık ayının sonunda verdiğini söyledi.

Kararın öğrencilere yarıyıl dönemi başlamadan önce bildirilmesi gerektiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Biz Senatonun aldığı kararın bütününe asla karşı değildik çünkü bütünleme bir haktır. Öğrencilere getirilen bir haktır ve bunun sınırlandırılmasına karşıydık. Senatonun verdiği kararda bütünleme sınavı getirilecek evet ama 3 sınava kadar. Öğrenciler 3 sınavdan fazlasından kaldığında bütünleme sınavına giremez. Ben de eşitlikten yana olduğumdan dolayı herkesin bütünleme sınavına girmesi, arkadaşlarımızın öğrencilerin bütünleme sınavına girmesi gerektiği düşüncesindeydim.

Senatonun verdiği bütün karara karşı değiliz. Sadece bir maddesinin durdurulması kararı verilmesini talep ettik. Anayasa'nın 10. maddesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu düşüncesiyle. Bizim haklı olduğumuza karar verdi ve yürütmeyi durdurdu."

Bulut, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kararın uygulanacağını duyurduğunu aktardı.