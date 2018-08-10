Milyonlarca Müslüman Kabe'ye akın ediyor

Temettü haccına niyet eden yaşlısı, genci, kadını ve ihtiyarı milyonlarca Müslüman Kabe-i Muazzama’ya akın etti. Türkiye'den ise 43 ilden uçakla, 80 bin hacı adayı Mekke'ye gelecek.

Suriyeli bir baba ve kızları da kutsal toprakları ilk kez görmenin sevincini yaşarken, dünyanın dört bir tarafından gelen müslümanlar Hacer-ül Esved taşı ve Kabe-i Muazzama'nın kapısına dokunmak için büyük bir mücadele verdi. Yoğun izdiham sonucunda Kabe duvarına dokunmayı başaranlar, sevinç göz yaşı döktü. Hacer-ül Esved taşını öpenler ise büyük mutluluk yaşadı.

Göz yaşı ve dualarla Kabe’yi tavaf eden Müslümanlar, Safa ile Merve arasındaki yapılan sa’y ın ardından saçlarını keserek ihramdan çıktı.