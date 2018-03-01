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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Bin 800 günle emeklilik maaşı!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Bin 800 günle emeklilik maaşı!

Türkiye'de halk arasında 'erken emeklilik' olarak bilenen, hem engelli hem de hastalık nedeniyle iş gücü kaybına uğrayarak emekli olan (malulen) milyonlarca kişi var. İşte bu kişiler daha düşük primle emekli olabiliyor.

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 18:21 - Güncelleme: 01-03-2018 18:21

Emekliliğe ilişkin çokça sorulan sorulardan biri erken emeklilik. 1999’dan önce işe başlayanlar için belli şartlarda 3 bin 600 günle emeklilik hakkı var. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az bin 800 gün prim ödemesi gerekiyor.

Spotta anlatılanlar halk arasında erken emeklilik olarak biliniyor. Ancak ülkemizde hem engelli hem de hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğramış milyonlarca kişi var. İşte bu kişiler daha düşük primle emekli olabiliyor.

SAĞLIKTA EN AZ YÜZDE 60 KAYIP GEREKİR: Buna malulen emeklilik deniyor. Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. Yani SGK’nın sevki şart.

EMEKLİLİK MAAŞI İÇİN PRİM KOŞULU: Sevkin, SGK üzerinden yapılmasının nedeni, yalnızca sağlık kurulu raporunun malullük aylığı almak için yeterli olmamasından kaynaklanıyor. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1800 gün prim ödemesi gerekiyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malül kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Yani, malullük aylığı alınabilmesi için 10 yıldır sigortalı olma koşulu bütün maluller için gerekli değil.

10 YIL ŞARTI NE ZAMAN ARANMAZ?: Posta'daki habere göre, malul kişi eğer başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıldır sigortalı olma koşuluna tabi olmaksızın malullük aylığı alabilir. Ancak sağlık kurulu raporunda bu yönde bir ibare bulunmuyorsa, bu durumda sigortalının malul sayılabilmesi için hem 5 yıl ödenmiş priminin olması, hem de en az 10 yıldır sigortalı olması gerekir.

KANSER HASTASINA 18 AY ÖDEME YAPILIR: Malulen emeklilik şartlarında yapılan değişikliklerle kanser hastalarına 18 ay malullük maaşı ödeniyor. Süre, hastalığına göre 24 aya kadar çıkıyor. Kanser türüne göre değişmekle birlikte, malullük aylığı almak için gerekli prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık şartlarını sağlayan kanser hastalarına teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmadan malullük aylığı bağlanıyor.

BAŞVURMAK GEREKİYOR: Teşhisten itibaren 1 yıl içinde SGK’ya başvuranlar 18 ay süreyle malul sayılıyor. 18 aylık sürenin sonunda kanser hastalığına bağlı olarak çalışma gücünde kayıp söz konusu ve bu kaybın oranı en az yüzde 60 ise bu kişiler malullük aylığı almaya devam ediyor. Çalışma gücünde kayıp yüzde 60’ın altındaysa malullük aylığı kesiliyor.

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