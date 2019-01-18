  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Milyonlarca kiracının kirası düşecek

20 milyon kiracının yüzünü güldürecek olan düzenleme Meclis'ten geçti. Kira artışlarında yüzde 27 olarak uygulanan tavan artış oranı yüzde 16'ya indi. Düzenlemenin kabul edilmesiyle beraber 1.000 liralık kirada 270 lira olan tavan artış oranı da 110 lira azalarak 160 TL'ye indi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-01-2019 03:40 - Güncelleme: 18-01-2019 03:40

Döviz kurlarındaki hareketlilik yüzünden üretici fiyatları yükselince Hazine ve Maliye Bakanlığı da harekete geçti. Yeni Şafak gazetesinden Kenan Biter'in haberine göre, Bakanlık tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na dahil edilen yeni düzenlemeyle kira fiyat artış oranlarında baz alınan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kullanılması kararlaştırıldı.

Bakanlığın düzenlemesi sonrasında 20 milyon kiracının gözü 2018 yılı enflasyon rakamlarına çevrildi. Merakla beklenen veriler Ocak ayının ilk haftası açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan 2018 Aralık ayı enflasyonunda TÜFE'de yüzde 0,40 Yİ-ÜFE'de ise yüzde 2,22 düşüş görüldü. Aralık ayındaki gerilemeyle beraber yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 20,30, ÜFE'de ise yüzde 33,64 oldu.

Yaklaşık 10 puanlık fark var
Kira artış oranlarında baz alınan 12 aylık ortalama ÜFE'de yüzde 27, TÜFE'de ise yüzde 16,33 şeklinde oldu. Fakat enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber kira artış oranlarında ÜFE yerine TÜFE'nin baz alınmasını ön gören düzenlemenin Meclis'ten geçmemesinden kaynaklı kira artış oranlarının ÜFE üzerinden yapılmaya devam edeceği belirtildi. Bu da 1.000 TL'lik bir kirada aylık 110 TL daha fazla ödenmesi anlamına geliyordu.

Kiraları düşürecek düzenleme Meclis'ten geçti
Milyonlarca kiracının ev sahipleri ile yapacakları zam oranı görüşmelerinde kiracıların elini rahatlatacak olan düzenleme dün gece yarısı Meclis'ten geçti.

ÜFE yerine TÜFE baz alınacak
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasa'daki bir madde ile yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeli, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemeyecek.

1000 TL'de  110 lira daha az ödenecek
Kararın yasalaşmasıyla beraber 2019 yılında kira artış oranı TÜFE'deki 12 aylık ortalaması olan yüzde 16 oranını geçemeyecek. Bu hesaplamaya göre ise bin TL'lik bir evde oturan vatandaşın kirası en fazla yüzde 16'lık zam sonrası bin 160 liraya yükselecek. Bu rakam ÜFE baz alınsaydı bin 270 liraya çıkacak kiracılar TÜFE'ye göre 110 lira daha fazla kira ödeyecekti.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Milyonlarca kiracının kirası düşecek haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro