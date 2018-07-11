Milyonlarca emekliye güzel haber! İkinci ödeme yolda

12 milyon emekli, bayram ikramiyeleri ve zam ile yazı kazançlı geçiriyor. Haziran'da bin lira tutarındaki ilk bayram ikramiyelerini alan emekliler, bu ayda rekor Temmuz zammının sevincini yaşıyor. Önümüzdeki ayda emeklileri ikinci bayram ikramiyesi bekliyor. Yazı kazançlı geçiren SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, ilk bin liralık bayram ikramiyelerini 7-8 Haziran'da cebine koydu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca Haziran'da maaşları da erken ödendi, böylece milyonlarca kişi bayrama maaşları cebinde girdi. Tüm emekliler, Temmuz'da da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar yani yüzde 9.17 zam yapıldı. Memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3.5 zam + yüzde 5.17 enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da, aylık ödeme günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak. Memur emeklileri ise Temmuz ayının 1'i ile 5'i arasında maaşlarını aldıkları için önümdeki günlerde zam farklarını alacak.

ERKEN MAAŞ

Ağustos ayında ise emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler ve aileri şimdi ikinci 1000 liralık ikramiyeyi ne zaman alacaklarını merak ediyorlar. Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan iki hafta önce ödenmeye başlanmıştı. 21 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı öncesi emekliye 1000 TL'lik ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor. Şu ana kadar ilgili bakanlar ya da yetkililerden ikramiyelerin ne zaman ödeneceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak kurban bayramı ikramiyelerinin ağustos ayının ikinci haftasına kadar ödenmesi bekleniyor.