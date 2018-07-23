Milyonlarca ayçiçeğinin havadan görüntüsü mest etti

Silivri ve Çorlu sınırlarında sıklıkla yetiştirilen ayçiçeği tarlalarının havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde, uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede yaşayan vatandaşların alışık oldukları manzarayı ilk kez görenler hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kimi vatandaşlar ise milyonlarca ayçiçeğinin oluşturduğu görüntüyü sosyal medyadan paylaşıp sevdiklerine gönderiyor. Birçok fotoğrafçı bu manzarayı görüntülemek için çiçeklerin olgunlaşma zamanını bekliyor. Ayçiçeğinin güneşe dönük hali seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturuyor.

Ayçiçeği tarlalarını izlemeyi sevdiğini dile getiren Hasan Mustafaoğlu, “Ayçiçeği tarlalarını böyle sarı olarak gördüğümde çok mutlu oluyorum. Buradaki tarlalarda bulunan ay çiçeklerinin resimlerini çekiyorum ve yeğenlerime gönderiyorum. Benim için en güzel tatil bu tarlaları yeşil ve sarı renklerde görmek. Boş zamanlarımda burada bulunan tarlaları gezmeyi seviyorum. Her taraf güzel bir şekilde sarılara bürünmüş” ifadelerini kullandı.