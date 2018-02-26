Milyonlar yasta! Bollywood yıldızı hayatını kaybetti

Bollywood sinemasının usta oyuncularından Sridevi Kapoor, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kayınbiraderi Sanjay Kapoor duyurdu.

Milyonlar yasta! Bollywood yıldızı hayatını kaybetti

Bollywood sinemasının usta oyuncularından Sridevi Kapoor, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kayınbiraderi Sanjay Kapoor duyurdu. Sridevi Kapoor, eşi Boney Kapoor ve kızı Khushi ile bir yakınının düğünü için Dubai'de bulunuyordu. Ölüm haberi Bollywood dünyasını yasa boğarken, ünlü isimler ve sanatçının hayranları sosyal medya hesaplarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

15
Milyonlar yasta! Bollywood yıldızı hayatını kaybetti

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Sridevi'nin ölüm haberi karşısında şaşkınlığını ifade ederek, "Geride gözü yaşlı milyonlarca seven bıraktı" dedi. Başbakan Narendra Modi ise "Sridevi'nin zamansız ölümü herkesi üzdü. Film sektörünün efsanelerindendi" ifadelerini kullandı.

25
Milyonlar yasta! Bollywood yıldızı hayatını kaybetti

Sridevi Kaapor'ın naaşı Mumbai kentinde defnedilecek. Kariyerine 4 yaşında çocuk oyuncu olarak başlayan Kapoor, 150'den fazla filme imza attı. İki çocuk annesi Sridevi, film yapımcısı Boney Kapoor ile evliydi.

35
Milyonlar yasta! Bollywood yıldızı hayatını kaybetti

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro