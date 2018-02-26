Milyonlar yasta! Bollywood yıldızı hayatını kaybetti

Bollywood sinemasının usta oyuncularından Sridevi Kapoor, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kayınbiraderi Sanjay Kapoor duyurdu. Sridevi Kapoor, eşi Boney Kapoor ve kızı Khushi ile bir yakınının düğünü için Dubai'de bulunuyordu. Ölüm haberi Bollywood dünyasını yasa boğarken, ünlü isimler ve sanatçının hayranları sosyal medya hesaplarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.