Milyoner'de yarışmacı kendi benzerini aradı, ekran başındakiler şaşıp kaldı

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının telefon jokeri için aradığı kişiyi görenler gözlerine inanamadı.

"TELEFON JOKERİNDE KENDİNİ ARAYAN YARIŞMACI"

Öyle ki yarışmacının 125 bin TL'lik soruda telefon jokeri için aradığı isim kendisine ikizi kadar benziyordu. Durum böyle olunca ortaya çıkan tablo için "Telefon jokerinde kendini arayan yarışmacı" yorumları yapıldı. Kaynak: Telefon jokeri için aradığı ismi gören şaşıp kaldı

MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Yarışmanın geçtiğimiz aylarda yayınlanan bölümünde yaşanan bu ilginç olayın videosu, paylaşım sitelerinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kaynak: Telefon jokeri için aradığı ismi gören şaşıp kaldı

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