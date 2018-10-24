Milor, hakkında çok merak edilen o soruyu cevapladı!

Kişisel Twitter hesabında kendisine yöneltilen "Abi para veriyor musun yemeklere yoksa hep bedava mı?" sorusuna yanıt verdi.

Milor, söz konusu soruyu alıntıladığı paylaşımında "Hesap ödeme işini çok ciddiye alıyordum" dedi. Milor, şöyle devam etti: "Bir gün hesap almamak için kalbine bıçak tutan ve saplayacağını söyleyen restoran sahibinden sonra hayatın bazen bir hesap ödemek için çok kısa olduğunu anladım."