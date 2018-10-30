Milli yıldız için olay sözler: Kaptanlığı bırak, forma gidiyor

''DİĞER BÜYÜKLERDE TUR ATAR'': Oğuzhan’ın futbolculuğunun uçması lazım. Beyninden ve kalbinden geçenleri ayaklarına indiremiyor. Orada bir köprü yıkılmış. Bunu yeniden kurmak lazım. Ya da Oğuzhan için işler kötüye gidiyor demektir. Oğuzhan, Beşiktaş’tan ayrılırsa ne olur? Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş bir tur atar. Hayal ettirir adama. Oğuzhan bizde olsa iyi olur dedirtir. Oğuzhan, Beşiktaş’tan ayrılırsa Akhisar’a falan gitmez. Diğer büyüklerde bir tur atar. Bu yetenekle efsane olmak çok zor değil aslında. Quaresma yapıyorsa sen de yapabilirsin.