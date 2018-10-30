Milli yıldız için olay sözler: Kaptanlığı bırak, forma gidiyor

Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, BeIN Manşet programında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. İşte Demirkol'un açıklamaları...
Beşiktaş’ta kabul edelim ki yönetimle Şenol Güneş arasında bir şeyler var. Tabi ki Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında kalsın. Ama bir problem var. Yokmuş gibi davranmayalım. Bu her kulüpte olabilir. Oyuncularla seyirci arasında da itiş kakış başladı. Mali konular ortada.
QUARESMA GAZA BASTI: Acaba Beşiktaş bir çözülmeye mi gidiyor, güçlü bir oyun ortaya koyup altından kalkabilir mi? İşte birinci soru buydu. Taraftar maça geldi. Oyuncular en azından konuyu mesele etmiş. Quaresma başta geliyor. Quaresma oyuna küsmedi, tam tersine gaza bastı.
''DİĞER BÜYÜKLERDE TUR ATAR'': Oğuzhan’ın futbolculuğunun uçması lazım. Beyninden ve kalbinden geçenleri ayaklarına indiremiyor. Orada bir köprü yıkılmış. Bunu yeniden kurmak lazım. Ya da Oğuzhan için işler kötüye gidiyor demektir. Oğuzhan, Beşiktaş’tan ayrılırsa ne olur? Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş bir tur atar. Hayal ettirir adama. Oğuzhan bizde olsa iyi olur dedirtir. Oğuzhan, Beşiktaş’tan ayrılırsa Akhisar’a falan gitmez. Diğer büyüklerde bir tur atar. Bu yetenekle efsane olmak çok zor değil aslında. Quaresma yapıyorsa sen de yapabilirsin.
''KAPTANLIĞI BIRAK FORMA GİDİYOR'': Oğuzhan’a danışmanlık yapacak olsam, ”Kaptanlığı bırak. Forma gidiyor” derim. Aldığı rol kolay değil. Kaptanlık yapacak insan var, yapamayacak insan var. Bugün o gün değil. İlk günden beri onu söylüyorum. Taraftarların da herkesi eleştirme hakkı vardır. Eleştirel bir bakış açısı olmayan birinden hiçbir şey olmaz.
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