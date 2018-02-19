Milli yengemiz fenomen Amanda Cerny türbana girdi olanlar oldu

Biz onu milli yengemiz olarak tanıyoruz. Neden mi? Geçtiğimiz 2017 yılında Cafer Lalek'e verdiği cevapla olay olmuştu dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Amanda Cerny. Bu tavrı Türkiye'de daha fazla ünlenmesine ön ayak olmuştu. Amanda Cerny şimdi de farklı bir fotoğraf ile olay yarattı.