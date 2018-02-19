Milli yengemiz fenomen Amanda Cerny türbana girdi olanlar oldu

Biz onu milli yengemiz olarak tanıyoruz. Neden mi? Geçtiğimiz 2017 yılında Cafer Lalek'e verdiği cevapla olay olmuştu dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Amanda Cerny. Bu tavrı Türkiye'de daha fazla ünlenmesine ön ayak olmuştu. Amanda Cerny şimdi de farklı bir fotoğraf ile olay yarattı.
ABD’nin doğusunda yer alan Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde dünyaya gelen Amanda Cerny, Florida State Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Ekim 2011’de PlayBoy’da Playmate seçilmiş bir süre sonra da modelliğe başladı.
Vine, Snapchat, Instagram gibi platformlarda fazlaca takipçi kitlesine ulaşan Amanda Cerny bir zamanlar Justin Bieber ile olan birlikteliğinden dolayıda adından bayağı söz ettirmiştir.
1991 doğumlu olan Cerny, 1.70m boyunda ve 57 kilogram ağırlığındadır. Yengeç burcu olan kahverengi gözlü güzel 94-64-91 ölçülerindedir.
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