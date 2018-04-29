Milli yenge Amanda Cerny'nin olay bikini pozu 'En sevdiğim arkadaşım'

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Amanda Cerny'nin yaptığı paylaşım olay yarattı. Videolarını çektiği adamla oldukça samimi bir fotoğraf paylaşan Amanda Cerny, fotoğraftaki adamı en yakın arkadaşı ilan etti. Ama fotoğrafta hayli acayip bir durum vardı.
Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, 'arkadaşı'yla birlikte verdiği pozla şaşırttı! Amanda Cerny, fotoğrafı "SEVİYORUM ... Gerçek arkadaşlar birbirlerini destekler. Arkadaşımın benimle burada olmasından çok mutluyum. Bu arkadaşlık bir harika. Böylesine güzel bir arkadaşla böylesine cool bir hayat. Seni seviyorum kardeşim!" notuyla paylaştı.
İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAF; Arkadaşlarıyla verdiği poz sosyal medyada çok tartışıldı. "Bu nasıl arkadaşlık" dedirtti...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir Türk kullanıcıyla girdiği diyalog sonrasında şu sıralar Türkiye'de oldukça popüler olan sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, Fenerbahçe forması giymişti.
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