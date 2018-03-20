Milli Takım formaları kaç lira? Fiyatları çok fahiş deniyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2018-2020 arası giyeceği formalar TFF resmi sitesinden açıklandı. Yapılan açıklamada formaların internet üzerinden satın alınabileceği belirtildi. Yeni formaların tasarımı kadar fiyatları da olay oldu. Taraftarlar 'Milli' formaların gelir düzeyi hesaba katıldığında bu kadar fahiş olmasına anlam veremediler. Milli Takım formasını orta gelirli biri için bile pahalı olurken 5 tanesi bir asgari ücret ediyor.

TFF’nin yeni formaları resmi olarak görücüye çıkarmasının hemen ardından sosyal medyada bir çok tartışmayı beraberinde getirdi. Kimileri her geçen yıl Milli Takım formalarının biraz daha özünden uzaklaştırıldığını düşünürken, belli bir kesim ise yeni formaların eskiye nazaran daha iyi tasarlandığı görüşünce birleşti.

MİLLİ TAKIM FORMALARI KAÇ LİRA : Taraftarların yeni formalar üzerinde fikir birliğine vardığı tek bir detay var o da satış fiyatının fahiş oluşu. İnternet üzerinden eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarılan formalar el yakıyor. Formalar mağazalarda ise 29 Mart’tan itibaren aynı fiyattan satışa çıkacak. Taraftar forması, stadyum forması ve maç forması olarak 3 ayrı kategoriden satışa çıkarılan ürünlerden en ucuzu 129.90 TL’lik fiyatıyla taraftar forması. Aynı renk ve tasarımla göze çarpan stadyum formasının fiyatı 189.90 TL olarak belirlenirken, maç formaları ise 299.90 TL’ye satışa sunuldu. 3-8 yaş çocuk forma setinin fiyatı ise 169.90 TL.

BİR ASGARİ ÜCRETE 5 FORMA : Milli takım formaları Türkiye gelir düzeyinin hayli üzerinde. Fiyatların neye göre belirlendiği açıklanmazken, net 1.603 lira olan asgari ücretle bu formalardan sadece 5 tane alınabiliyor. Ortalama bir hesapla 4 kişilik bir aile, en ucuzdan en pahalıya 1’er adet forma aldığında 790 TL gibi bir fatura ile karşı karşıya kalıyor.

Milli takımın yeni formaları tasarımlarıyla da gündem oldu. Kimileri formaları beğenirken kimileri yeni formalardan pek hazzetmedi.