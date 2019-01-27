  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Milli sporcu ikiz kardeşlere burs şoku

Milli sporcu ikiz kardeşlere burs şoku

MANİSA'da yaşayan dünya şampiyonu jimnastikçi ikiz kardeşler Melisa ve Dilay Morsünbül (20), okudukları üniversitede, millilere özel bursluluk hakkından yararlanamadıklarını söyledi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 27-01-2019 02:00 - Güncelleme: 27-01-2019 02:00

Bugüne kadar jimnastik dalında 50 madalya toplayan çift yumurta ikizleri, 10 yıldır göğüs kanseri tedavisi gören anneleri Suna Morsünbül ve işçi emeklisi babaları İbrahim Morsünbül'ün destekleriyle ayakta durduklarını ifade etti.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gördüklerini belirten 2'nci sınıf öğrenicisi Melisa Morsünbül, "6 yaşından bu yana jimnastik sporuyla uğraşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda 2015 yılında aerobik jimnastikte Türk tarihinde bir ilki başarıp finale kaldık. 8 Haziran 2018 yılında da katıldığımız Dünya Şampiyonası'nda birinci olduk. Birçok kez ülkemizi yurt dışında temsil ettik. Ancak Avrupa Şampiyonası sonrası ülkemize dönünce hüsrana uğradık. Hakkımız olan burstan yararlanamadık. Millilik gururumuzu kanserle mücadele eden annemize hediye ediyoruz" diye konuştu.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR
Millilik burslarını, sunulan çeşitli gerekçelerle alamadıklarını ifade eden Dilay Morsünbül ise, "Türkiye jimnastik tarihinde ilki gerçekleştirdik. Ancak ülkemize dönünce kimse bizimle ilgilenmedi. Bu ilgisizlik yüzünden de hiç ülkemizi temsil etmiş gibi hissedemedik. O duyguları yaşayamadık. Üniversiteyi kazandık, kayıt olduk. Diğer milli sporcu arkadaşlarımız gibi milli sporcu bursuna başvurduk, ama bir sonuç alamayınca resmen yıkıldık" diye konuştu.

Okulda 2012 yılında milli olan sporcuların burs aldığını iddia eden Dilay Morsünbül, "Biz 2015 yılında B kategorisinde milli olduk. Buna rağmen önümüze resmi olmayan çeşitli nedenler sunularak millilik bursumuzu alamadık. Bu gibi nedenlerle, yaptığımız spordan resmen soğuduk. Ben hep ikizimle yarıştım. Her şeyi birlikte yaptık. Milli olmak bizim için çok gurur verici bir olay" açıklamasını yaptı.

ANNE MORSÜNBÜL DESTEK BEKLİYOR
Kanserle mücadele eden ikizlerin annesi Suna Morsünbül de kızlarının hakkının verilmesini istedi. Melisa ve Dilay'ın jimnastik sporuna büyük emek verdiğini anlatan anne Morsünbül, "Kızlarım 6 yaşında bu yana yoğun bir şekilde çalışıp, zorlukları aşıp, yetersizliklerle boğuşup 2015 yılında milli oldu. Bu gururu bize ve ülkemize yaşattı. Sevinç ve heyecanla üniversiteye başladıklarında, şimdiye kadar ülkemizde her milli sporcunun alabilmiş olduğu bursu alabileceklerini düşünüp, hayaller kurmaya başladı. Ancak burs sonuçları açıklandığında ismimizin olmadığını gördük, büyük hüsran yaşadık. Gerekli yerlere resmi yazılar yazdık, dilekçelerle ve çeşitli yollarla başvurular yaptık ama net cevaplar alamadık. Biz kızlarımın hak ettikleri bursu istiyoruz. Onun dışında kimsenin başka bir şey istediği yok. Kızlarım her gün Manisa'dan İzmir'e gidip geliyor. Ciddi zorluklar yaşıyoruz. Bizim tek istediğimiz, hakkımız olan millilik bursudur" dedi.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Milli sporcu ikiz kardeşlere burs şoku haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro