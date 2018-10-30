Milli sondaj gemisi Fatih işbaşında! Akdeniz'e indi

Milli sondaj gemisi Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle Akdeniz'de ilk sondaj için yola çıktı. Bakan Dönmez, Fatih Gemisi'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlama töreninde konuştu. Sondaj çalışmalarına yarın başlanacağını açıklayan Bakan Dönmez, Fatih Gemisi'nin, dünyadaki en iyi 16 gemi arasında ilk 5'e girdiğini açıkladı.

ÇEVRECİ ÖZELLİKLERE SAHİP

Geminin, çevreci özelliğe sahip olduğunu aktaran Bakan Dönmez, her geçen gün artan enerji ihtiyacının, yerli imkanlarla karşılanmasının esas olduğunu aktardı.

SONDAJ NEREDE YAPILACAK

Bakan Dönmez konuşmasının devamında "Antalya'dan 100, Alanya'ya 60 km mesafede Alanya-1 adı verilen alanda sondaj çalışması yarın başlayacak" dedi.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİMİZ

Bakan Dönmez törende yaptığı konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Barbaros ve Oruç Reis gemilerimiz (hidrokarbon aramaları için) sadece Akdeniz'de değil Karadeniz'de de durmaksızın çalışıyor. Fatih'in ardından ikinci sondaj gemimizi portföyümüze almak üzereyiz. Mersin'de, TPAO bir sığ deniz sondaj çalışması başlatacak. Türkiye enerjide bağımsızlığı temel hedef koydu, hiçbir güç bunu bizden vazgeçiremez"