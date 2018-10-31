Milli sondaj gemisi Fatih Akdeniz'deki ilk sondaj için yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Türkiye tarihinde bir ilk yaşandığını belirterek, "Fatih gemimizle uzun zamandır emek harcadığımız enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atarak, ilk defa kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz." dedi.
Dönmez, Fatih'in 6. nesil üst düzey teknolojiye sahip bir gemi olduğunu ve aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebildiğini söyledi. Fatih sondaj gemisinin, üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında bile çalışabileceğine dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:
Gemimizin 'upgrade' edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilendi. Bu çalışmaların ardından Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız."
Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında temel hedeflerinin, Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini ekonomiye kazandırmak ve yerli kaynak kullanımını artırmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis ve Fatih ile arama ve sondaj çalışmalarındaki dışa bağımlılığına büyük ölçüde son verildiğini vurgulayan Dönmez, şöyle dedi:
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