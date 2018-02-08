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Milli Savunma Üniversitesi başvurusu TSK giriş sayfası

Milli Savunma Üniversitesi başvurusu TSK giriş sayfası

Milli Savunma Üniversitesi 2018 başvuruları devam ediyor Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı başvuru tarihi son gün 15 Şubat. Peki kimler Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurabilecek, başvuru şartları neler, Milli Savunma Üniversitesi sınavına girmek için yaş şartı var mı ve Milli Savunma Üniversitesi başvuruları paralı mı, kaç para hangi bankaya yatırılacak soruları merak konusu.Milli Savunma Üniversitesi sınavı ise 18 Mart'ta yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 14:00 - Güncelleme: 08-02-2018 14:00

Milli Savunma Üniversitesi sınavı için başvurular devam ediyor son gün 15 Şubat'a aman dikkat! Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) komutan yetiştirmek amacıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesine Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular, 15 Şubat'ta sona erecek.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAV BAŞVURUSU: Üniversitenin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında MSÜ tarafından ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı" yapılacak.

SINAV TARİHİ NE ZAMAN: Adaylar, 18 Mart'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 15 Şubat'a kadar yapabilecek.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor.

HANGİ BÖLÜMLER VAR: Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından askeri eğitimin bünyesinde toplandığı MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

Milli Savunma Üniversitesince kamu spotu da hazırlandı.

Üniversitedeki eğitimleri ve TSK unsurlarının bazı faaliyetlerini içeren görüntülerin yer aldığı videoda, "Düşün, milli bir üniversitede vatansever öğrenciler. Bugün her biri seçkin, yarın her biri kahraman. Hayal et, karada, denizde, havada, uzayda ve yedi kıtada. Gölgesinde umutlar yeşeren, varlığına türküler yakılan, Türk ordusunda bir komutan, bir subay, astsubay. O sensin. Seni çağırıyoruz. Geleceğin komutanı sen ol." mesajı veriliyor.

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