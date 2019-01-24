Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Denizaltıya yunuslar eşlik etti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Karadeniz'de seyreden 'TCG Sakarya' denizaltısına yunusların eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı. O anlar büyük ilgi çekti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki görevine seyir halindeki "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik edişine ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Karadeniz'de yunusların seyir halindeki TCG Sakarya adlı denizaltıya eşlik ettiği anlar yer alıyor.

"Usta dalgıçlar bir arada" ifadesi kullanılan paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.