Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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