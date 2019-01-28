Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEI'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir'de, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) geliştirdiği Gökbey genel maksat helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEI'yi ziyaret etti

1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'ne ve TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'na katılan Akar, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile TEI'nin Eskişehir Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEI'yi ziyaret etti

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarete ilişkin TEI'den yapılan açıklamaya göre, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'in bilgilendirme toplantısının ardından Akar ve beraberindeki heyet, tesisi gezdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEI'yi ziyaret etti

Heyet, ANKA'ya güç veren PD170 turbodizel havacılık motoru ve bu motorun bir üst versiyonu olan PD222 motorunun testlerini izledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEI'yi ziyaret etti

Gökbey helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştiren Bakan Akar, çalışanları tebrik etti.

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