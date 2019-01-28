Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEI'yi ziyaret etti

1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'ne ve TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'na katılan Akar, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile TEI'nin Eskişehir Yerleşkesi'ni ziyaret etti.





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