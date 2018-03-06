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Milli Savunma Bakanı Canikli sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Canikli sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nın Hatay'daki komuta merkezini ziyaret etti. Canikli, 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'nde Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'den harekata ilişkin bilgi aldı.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 15:58 - Güncelleme: 06-03-2018 15:58

Milli Savunma Bakanı Canikli, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Hatay Havalimanı'na geldi. Burada Vali Erdal Ata, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel ve diğer ilgililerce karşılanan Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği komuta merkezine geçti.

Canikli, 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'nde ilk olarak anı defterini imzaladı.

Harekatın yönetildiği bölüme geçen Canikli, burada Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'den ve diğer ilgililerden harekata ilişkin bilgi aldı.

İnsansız hava aracı görüntülerini inceleyen Canikli, ziyareti sırasında kamuflaj parka giydi. Ziyaretin ardından Canikli ve beraberindekiler Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geçti. Burada Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan asker ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını ziyaret eden Canikli, yaralılarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Canikli, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin de hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında sohbet ettiği yaralılar Canikli'ye tedavilerinin ardından yeniden cephe hattına dönmek istediklerini kaydetti.

Bakan Canikli, yaralı bir astsubaya da düğününe katılma sözü verdi.

Ziyaretinde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile telefonda görüşen Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralananlara yönelik verilen sağlık hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Canikli, daha sonra Reyhanlı'daki Lojistik Koordinasyon Timi ile 1. ve 2. Komando Tugay Komutanlıklarının harekat merkezlerini de ziyaret etti.

Canikli'ye ziyaretlerinde Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ve bazı bakanlık yetkilileri de eşlik etti.

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Nurettin Canikli
NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. Bab

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