Milli Savunma Bakanı Canikli ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Canikli, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Stoltenberg'i, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı.

Tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamlayan Stoltenberg, şeref defterini de imzaladı.Törenin ardından Bakan Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmenin ardından Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.