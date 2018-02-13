Milli savaş uçağı için 'ödünç mühendis' formülü

Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nin ön tasarım sürecinde görev alacak ekiplerin oluşturulması için adeta mühendis seferberliği yaşanıyor. Yabancı şirketlere 'ödünç mühendis' formülü önerilecek...

Milli savaş uçağı için 'ödünç mühendis' formülü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen projeyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor. Projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak.

16
Milli savaş uçağı için 'ödünç mühendis' formülü

Ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye'nin en büyük ve zorlu Ar-Ge projesi olan MMU Projesi için binlerle ifade edilen mühendisin görev almasına ihtiyaç duyuluyor. Bu alandaki nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve projeye hızlı adaptasyonu için üniversitelerle iş birliği yapan TAI, projenin kritik Dönem-I, Aşama-I (Ön tasarım) kısmında projede görev alabilecek tecrübe ve uzmanlık sahibi mühendisler için Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinin kapısını çaldı. MMU Projesi hakkında detaylı bilgi veren TAI yetkilileri, söz konusu uzman personel desteği için mevcut potansiyeli anlamak amacıyla toplantılar yaptı.

26
Milli savaş uçağı için 'ödünç mühendis' formülü

"ÖDÜNÇ MÜHENDİS" FORMÜLÜ: Genel toplantıların yanında firmalar özelinde olası iş birliği alanları ve verilebilecek iş gücü destekleri üzerine yüz yüze kısa toplantılar gerçekleştirildi. TAI, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara, mevcut işlerini aksatmayacak şekilde süresi ve takvimi karşılıklı belirlenecek bir model önerdi. Yaklaşık 1,5-2 yıl sürmesi planlanan iş birliği kapsamında firmalarda çalışan, alanında derinlemesine ve özel bilgiye sahip mühendisler, ihtiyaç duyulan alanlara yönelik kurulan ürün takımlarına dahil edilecek. Bu kişilerin tüm zamanlarını bu projeye ayırması gerekmeyecek. Mühendislerin haftanın belirlenecek günlerinde çalışmaları mümkün olacak. Böylece mühendisler hem kendi firmalarındaki çalışmalarını yürütecek hem de MMU Projesi'ne katkı verecek.

36
Milli savaş uçağı için 'ödünç mühendis' formülü

Oluşturulacak entegre ürün takımları, projenin başlangıcında bilinen veya yol alırken ortaya çıkabilecek bilinmeyen sorunların çözümünde görevler üstlenecek. MMU Projesi'ne ilişkin tüm çalışmalar TAI Tesisleri'nde yapılacak. Mühendisler, tam ya da yarı zamanlı olarak belirlenen tarih aralığında bilgi ve tecrübeleriyle projede görev alacak. Teknolojinin tabana yayılması prensibinden hareketle bu kişilerin firmalarında kalarak özel çözümler üretmesi esas olacak. TAI, bu kişileri bünyesine katmak gibi bir yaklaşımla hareket etmeyecek.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat