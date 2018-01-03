Milli Piyango’nun KKTC'deki talihlisi ortaya çıktı!

Çeyrek bilete çıkan 61 milyon liralık büyük ikramiyenin Kıbrıs’taki talihlisi, Lefkoşa’da Merit Otel’de çalışan Sedat Güner Öztürk oldu. Öztürk, bugün Ankara’ya giderek ikramiyesini aldı.

3 çocuk babası Sedat Güner Öztürk’ün yakın arkadaşları, “Sedat çok uzun yıllardır loto ve piyango biletleri alırdı. Büyük ikramiyenin kendisine çıktığını çalışırken öğrendi. Hemen ailesiyle paylaşarak Ankara’ya gitti” dediler.

İKİNCİ BÜYÜK İKRAMİYESİ

Geçmiş yıllarda da Loto'dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan 38 yaşındaki talihli, iş hayatında başarılı olamamıştı.

Öztürk Ankara’ya giderek Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne bileti teslim etti. İkramiyesi ise, Cuma günü hesabına yatacak.