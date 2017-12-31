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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi başladı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi başladı

Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi amorti ve yüz bin liranın üzerindeki ikramiyelerin çekilişiyle başladı. Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılacak.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 20:30 - Güncelleme: 31-12-2017 20:30

Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen ''Yılbaşı özel çekilişi''nde amorti ve yüz bin liranın üzerindeki ikramiyelerin çekilişine geçildi.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

Öte yandan, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Aralık 2017 21:39 O kedi bıraya helecekkk.(o ikramiye bana çıkacakkk)

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