Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları MP sıralı liste

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık 2017 tarihli yılbaşı özel çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin bu gece yapılacak çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon lira olarak açıklandı. Piyango çekilişinde 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira ve 1 adet 1 milyon lira ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi'nin 2017 yılbaşı özel çekilişinde 60 tl amorti dağıtılacak. Milli Piyango'da amortiler biletlerin son rakamlarına göre dağıtılacak. Bu yıl tam bilet 60, yarım bilet 30 ve çeyrek bilet ise 15 TL'den satıldı. Milli Piyango çekiliş sonuçları İnternethaber.com'un milli piyango listesinden sorgulanabilecek. Twitter

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Milli Piyango 2018 özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar yılbaşı gecesi belli olacak. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de verilecek. Çekiliş sonrası biletinizin son rakamına göre de amorti ikramiyesi kazanarak bilet parasını geri alabilirsiniz. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor. , 2017 milli piyango bilet sorgulama ekranı ile sonucunuzu haberimizden takip edip, biletinize ikramiye ya da amorti çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz. Twitter

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Milli Piyango 2018 özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar yılbaşı gecesi belli olacak. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de verilecek. Çekiliş sonrası biletinizin son rakamına göre de amorti ikramiyesi kazanarak bilet parasını geri alabilirsiniz. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor. , 2017 milli piyango bilet sorgulama ekranı ile sonucunuzu haberimizden takip edip, biletinize ikramiye ya da amorti çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz. Twitter

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