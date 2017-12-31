Milli Piyango yılbaşı 2018 çekilişi sonuçları canlı izleyin!

Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekilişinin canlı yayın akışı belli oldu. Milli Piyango'nun internet üzerinden canlı yayınlanan çekilişini aşağıdaki playerden izleme imkanınız var. 2018 yılbaşı büyük ikramiyesi saat 23.45'te yapılacak çekilişle belli olacak. Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişi tam listesi ise 1 Ocak 2018'in ilk saatlerinde resmi siteden duyurulacak. Milli piyango tam listesini internethaber.com sitesinde de bulacaksınız. Ayrıca biletinize ne kadar ikramiye çıktığını sorgulama ekranından öğrenme imkanınızda olacak.

Aşağıdaki playerdan Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekilişini canlı yayınla izleyebilirsiniz:

Sizlere Milli Piyango canlı yayın akışını da sunalım. Yılbaşı amortileri saat 23.05'te belirlenecek. Amorti vuran bilet numaralarına 60 lira ödenecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 500 bin lira çıkan bilet numarası saat 23.10'da, 1 milyon lira çıkan bilet numarası saat 23.15'te, 2 milyon lira çıkan bilet numarası saat 23.20'de belirlenecek. Milli Piyango idaresi 5 milyon lira çıkan bilet numarasını saat 23.25'te, 10 milyon lira çıkan bilet numarası saat 23.30'da ilan edecek. 2018 yılbaşı büyük ikramiyesi olan 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı bilet numarası da saat 23.45'teki çekilişle belirlenecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye genelde çeyrek biletlere çıkıyor. Bugüne kadar en çok ikramiyenin çıktığı kent ise İstanbul oldu.