Milli Piyango Tarkan'a çıktı! Bir gecede vurgun yaptı

Milli Piyango Tarkan'a çıktı! Bir gecede vurgun yaptı

Yılbaşında Kıbrıs Elexus Hotel’de sahneye çıkan Tarkan, bir gece 1.3 milyon TL kazandı. 2.5 saat sahnede kalan Megastar, ‘10’ albümündeki yeni şarkılarının yanı sıra eski parçalarını da seslendirdi. Şarkıcıyı, yeni yıl konserinde eşi Pınar Dilek ise yalnız bırakmadı. Sahnede 20'ye yakın şarkı seslendiren Tarkan, yılbaşı performansıyla hayranlarından tam not aldı. Tarkan'ın yılbaşı ücreti herkes tarafından çok konuşulurken özellikle sosyal medyada olay oldu. Hatta milli piyango Tarkan'a çıktı gibi espirili yorumlara neden oldu. Havalimanında yoğun ilgiyle karşılaşmak istemeyen Tarkan, özel uçakla yurda döndü.

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Milli Piyango Tarkan'a çıktı! Bir gecede vurgun yaptı

Öte yandan yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayan Tarkan, 2017'de çıkardığı 10 albümündeki Yolla parçası müzik listelerinin zirvesine yerleşmişti. 45 yaşındaki megastar bu şarkısında yola çıkarak Instagram hesabından yeni yıl mesajı yayınladı.

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Milli Piyango Tarkan'a çıktı! Bir gecede vurgun yaptı

Tarkan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yollaaa 2018 yollaaaaaa...
Barış yolla, sevgi yolla, huzur yolla, sağlık yolla, mutluluk yolla, umut yolla, sabır yolla, bol kahkaha yolla, şans yolla, karanlıklara ışık yolla, hayvan ve doğa sevgisi yolla, vicdan yolla...
Aşksız kalplere aşk yollaaaa...
Yolla 2018 tüm güzellikleri yollaaaaa"

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Milli Piyango Tarkan'a çıktı! Bir gecede vurgun yaptı

Geçtiğimiz aylarda megastar Tarkan, Alman basınında hakkında çıkan haberlere tepki göstererek, “Ülkemi terk etmek gibi bir düşüncem asla yoktur” demişti. Yazılı bir açıklama yapan Megastar Tarkan, Bild gazetesinde hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı. İşte o açıklama:

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