Milli Piyango Tarkan'a çıktı! Bir gecede vurgun yaptı

Yılbaşında Kıbrıs Elexus Hotel’de sahneye çıkan Tarkan, bir gece 1.3 milyon TL kazandı. 2.5 saat sahnede kalan Megastar, ‘10’ albümündeki yeni şarkılarının yanı sıra eski parçalarını da seslendirdi. Şarkıcıyı, yeni yıl konserinde eşi Pınar Dilek ise yalnız bırakmadı. Sahnede 20'ye yakın şarkı seslendiren Tarkan, yılbaşı performansıyla hayranlarından tam not aldı. Tarkan'ın yılbaşı ücreti herkes tarafından çok konuşulurken özellikle sosyal medyada olay oldu. Hatta milli piyango Tarkan'a çıktı gibi espirili yorumlara neden oldu. Havalimanında yoğun ilgiyle karşılaşmak istemeyen Tarkan, özel uçakla yurda döndü.