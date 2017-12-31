Milli Piyango tam liste yılbaşı amortiler (Milli Piyango bilet sorgula)

MİLLİ PİYANGO HARAM MI? DİYANET FETVASI : 61 milyon liralık Milli Piyango büyük ikramiyesi için Diyanet'ten 'piyango haramdır' fetvası bulunuyor. Din İşleri Yüksek Kurulu daha önce yayınladığı bir fetvada sadece milli piyango yılbaşı çekilişi değil toto, loto, iddia ve ganyan için de 'haram' vurgusu ile şöyle deniliyor: 'Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.