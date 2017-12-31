Milli Piyango tam liste yılbaşı amortiler (Milli Piyango bilet sorgula)

Milli Piyango tam liste yılbaşı amortiler (Milli Piyango bilet sorgula)

Milli Piyango 2018 yılbaşı tam listesi ve amorti numaraları 31.12.2017 gecesi saat 23.05'te başlayacak çekilişle belli olacak. Milli Piyango büyük ikramiyesi nereye ve hangi numaralar çıktı sorusu da saat 23.45'te netleşecek. Milli Piyango idaresi yılbaşı özel çekilişini sitesinden canlı olarak yayınlayacak. İnternethaber.com sitesinde Milli Piyango bilet sorgulama ekranından biletinize vuran ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

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Milli Piyango tam liste yılbaşı amortiler (Milli Piyango bilet sorgula)

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULA : Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde biletinize çıkan ikramiyeyi aşağıdaki Milli Piyango bilet sorgula panelinden öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece Milli Piyango bilet numaranızı girip sorgula yazısına tıklamak. Ne kadar ikramiye kazandığınız anında ekrana yansıyacak.
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Milli Piyango tam liste yılbaşı amortiler (Milli Piyango bilet sorgula)

MİLLİ PİYANGO HARAM MI? DİYANET FETVASI : 61 milyon liralık Milli Piyango büyük ikramiyesi için Diyanet'ten 'piyango haramdır' fetvası bulunuyor. Din İşleri Yüksek Kurulu daha önce yayınladığı bir fetvada sadece milli piyango yılbaşı çekilişi değil toto, loto, iddia ve ganyan için de 'haram' vurgusu ile şöyle deniliyor: 'Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.

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Milli Piyango tam liste yılbaşı amortiler (Milli Piyango bilet sorgula)

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ DAĞITILIRSA HAYIR SAYILIR MI? : Peki Milli Piyango'dan ikramiye kazanan kişi bunun zekatını verip hayır işleyebilir mi? Diyanetin fetvasında bu soruya da şu şekilde yanıt veriliyor: -'Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir.'

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