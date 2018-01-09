Milli Piyango tam liste 9 Ocak 2018 çekilişi sorgulama

Pazartesi günü On numara çekilişi yapan Milli Piyango idaresi bugün ise yılbaşından sonraki ilk çekilişini gerçekleştiriyor. Milli Piyango idaresinin 09.01.2018 tarihli çekilişinde büyük ikramiye 2500000 lira. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinden sonraki ilk çekilişini saat 09.00'da yapacak. Çeyrek bilet seven büyük ikramiyenin nereye ve hangi numaralara çıktığı da bu saatten sonra ilan edilecek.

Milli Piyango tam listesine internethaber.com sitesindeki sorgulama sayfasından ulaşabilirsiniz. Milli Piyango sorgu sayfasında bilet numaranızı yazarak ikramiye kazanıp kazanmadığını da öğrenebilirsiniz. İnternethaber'deki tüm veriler Milli Piyango idaresinin resmi verileridir.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli piyango idaresi 08.01.2018 tarihinde on numara çekilişi yaptı. 10 bilen 5 kişi 68'er bin lira kazandı. 86 kişi 9 bilirken, 1.723 kişi de 8 bildi ve ikramiye kazandı. On numara sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde oldu;

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri yapılıyor. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

NE KADAR SÜRESİ VAR?

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

İKRAMİYE ALABİLMEK İÇİN BİLETİN DURUMU

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Biletlerin ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir.