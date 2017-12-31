Milli Piyango sıralı tam liste 2018

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango çekilişinin hemen sonrasında sıralı tam liste sitemizde olacak. Peki piyango çekilişinde büyük ikramiye için kim ne diyor? İşte Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için detaylar;

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık 2017 tarihli yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'da başlayacak. Yılbaşı özel çekilişinde şans küreleri ilk olarak amortiler için dönecek. Bu yıl amorti ikramiyeleri 60 TL olarak belirlendi.

@81MEMMED_

Milli piyango bana çıkarsa eğer çevremde ne kadar fakir varsa onlardan uzakta bi yerde yaşayacağımaslan sibell



@assibel1905

Milli piyango ikramiyesi bana çıkarsa hiçbirinizi tanımıyorum.Yalan söylemedim çıkmasada tanımıyorum 😋kazım has

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@hasniiktir

bebeğim milli piyango gibisin kime çıktığın belli değilBurak Bey 🌿

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@lansustamam

Boşuna milli piyango bileti almayın bana çıkacakÖmer Oktay Bal

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@omeroktaybal

Milli piyango biletini çıksın diye değil,kurdurduğu hayelleri için alıyorum yanlış anlaşılmasın 😀Arif Varazad

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@arifvarazad

Hiç unutmam kardeşime milli piyango sana çıksa ne yapardın demiştim de "şaşırırım" demişti.Ömür Gedik

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@omurgedik

Yeni yıl dileğim; bu gece Milli piyango bana ve sana çıksın...apça

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@ballilokmayiz

Erkek arkadaşım bana milli piyango bileti aldı umarım bana çıkar da terk ederim‏



@mervveeaktas

Bu akşamki tek beklentim milli piyango ins bana çıkarBurhan Ülbeyi

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@burhanulbeyi

Hissediyorum bu yılda milli piyango bana çıkmayacak.. (ters totem)ewre ☾ 💦

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@ewreaksu

Milli piyango bana çıksın,twitter’ı meslek yapıp hepinizi işe alıcamSinyoritaa ♕

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@_ArzuSorbonnee

Hacca kurayla gönderen diyanetin yılbaşı milli piyango bileti hakkında haram olduğunu dair açıklama yapmasıda Nebilm ironi.Osman Özen

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@osman_ozen1

Perişan haldeki milli piyango talihlileri. Bana çıksın da portföy nasıl yapılır, para nasıl yönetilir dersi vereyim inşallah amin:) Fatihhan

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@Fatihhan3

Tam sevgiliye bu yılbaşı milli piyango bileti almayacagim çünkü dünyada senden daha büyük ikramiye yok demelik zamanlar.