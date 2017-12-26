Milli piyango çekilişleri en çok çıkan amorti numaraları

2018 yılında milli piyango ikramiyesi 61 milyon TL olacak yani eski parayla 61 trilyon olacak. Herkes merakla en şanslı numaraları merak ediyor. Peki amorti en çok hangi yıla çıktı?

Milyonlarca insanın hayalini kurduğu, geçen yıl 31 Aralık 2016 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon lira olmuştu. 31 Aralık 2016 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde kazanan rakamlar 2 7 9 6 2 8 8 oldu. Peki son 10 yılın şanslı numaraları ne amorti en çok hangi numaraya çıkıyor?

AMORTİDE 2 VE 8 Son 10 yılın 3'ünde 2 ve 8 rakamları yan yana amorti olarak çıktı. En çok çıkan amorti rakam unvanı ise 5 kez ile 8'e ait... Ardından 4 kez de 2 rakamı amorti olarak seçildi. Amorti rakamlar arasında en az çıkan rakam ise 1,3,4 ve 6 oldu. Bu rakamlar ise 10 yılda 1'er kez çıktı. Gelelim büyük ikramiye isabet eden numaralara... Herkesin düşlerini süsleyen 7 haneli rakamlar arasında ilk rakam olarak dağılımda tam bir eşitlik söz konusu. Son 10 yılda çıkabilecek 10 rakamın tamamı sadece bir tanesi hariç birer kez en başta yer aldı. 10 yılda hiç çıkmayan ilk rakam ise 7 oldu. 10 yılda sadece 2 rakamı iki kez ilk rakam olarak çıkmış. Onlar da 2014 ve 2015 büyük ikramiye çekimleri olmak üzere art arda yıllarda çekildi. Büyük ikramiye isabet eden numaraların son rakamında ise ilk rakamın aksine bir kısırlık söz konusu. 10 yılda büyük ikramiye isabet eden numaralara arasında 3'er kez 3 ve 0 sıfır rakamları son rakam olarak çıktı. 2,5,6,7 ve 8 rakamları asla son rakam olarak düşmemiş. 10 yıl boyunca sadece büyük ikramiyeler dikkate alındığında ise ödenen toplam ikramiye tutarı 375 milyon liraya ulaştı.

KUYRUKLAR OLUŞTU İstanbul'da milli piyango bileti almak isteyenlerin en çok uğradığı yer Nimet Abla oldu. Özellikle pazar günlerinin yoğun yaşandığı Nimet Abla'da uzun kuyruklar oluştu.